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Факти / Україна

Ворог “взяв паузу” та здійснює маневри для укріплення позицій – Арестович

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ворог “взяв паузу” та здійснює маневри для укріплення позицій – Арестович

Російський ворог активних бойових дій не веде, а здійснює маневри задля укріплення позицій.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ворог наразі намагається поповнити свої запаси, а саме боєкомплекти, паливо та інше.

– Була спроба прийти до аеропорту Кульбакине (Миколаїв – Ред.), але там перебувають наші війська. Крім того, зранку наші війська нанесли дуже потужний удар по противнику під Херсоном, – сказав Арестович.

За його словами, мешканці Херсона відібрали у російських військових БТР та ганяють на ньому з українським прапором по місту.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за дев’ять днів повномасштабних воєнних дій в Україні бойові втрати РФ вже перевищили 10 тис. осіб.

Крім того, українська армія знищила 39 літаків (дані ще уточнюються), 40 гелікоптерів (інформація уточнюється), 409 одиниць автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з ПММ та три безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.

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Інтерактивна карта воєнних дій в Україні

Фото: Depositphotos

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