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Факты / Украина

Дайте нам средства ПВО, дальше мы все сделаем сами – Арахамия

Анастасия Гевко редактор ленты
Давид Арахамія

Руководитель фракции Слуга народа, один из членов украинской делегации Давид Арахамия в интервью Fox News призвал Запад предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО).

Он подчеркнул, что после этого Украина сможет разобраться с врагом сама.

Арахамия сообщил, что наша страна начала получать военные преимущества и после этого Россия начала активно использовать авиацию.

На данный момент именно небо дает РФ возможности для атаки, тогда как на земле украинская армия может дать им отпор.  

– Мы уверены, что дадим им отпор и вернем их туда, откуда они начали. Вот почему бесполетная зона так важна, она спасает столько жизней. Мы знаем, что недавние опросы показывают, что 70% граждан США поддерживают то, что мы должны остановить российские самолеты. Сделать это можно было бы по-разному – не только предоставив гарантии, которых боится НАТО, но и снабдив Украину средствами ПВО, чтобы мы могли защищаться. Нам не нужны натовские самолеты, дайте нам ракеты ПВО и мы сами все сделаем, – призвал Арахамия.  

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