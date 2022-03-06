Дайте нам средства ПВО, дальше мы все сделаем сами – Арахамия

Руководитель фракции Слуга народа, один из членов украинской делегации Давид Арахамия в интервью Fox News призвал Запад предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО).

Он подчеркнул, что после этого Украина сможет разобраться с врагом сама.

Арахамия сообщил, что наша страна начала получать военные преимущества и после этого Россия начала активно использовать авиацию.

На данный момент именно небо дает РФ возможности для атаки, тогда как на земле украинская армия может дать им отпор.