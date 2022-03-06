Дайте нам засоби ППО, далі ми все зробимо самі – Арахамія

Керівник фракції Слуга народу, один із членів української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News закликав Захід надати Україні засоби протиповітряної оборони (ППО).

Він наголосив, що після цього Україна зможе розібратися з ворогом сама.

Арахамія повідомив, що наша країна почала набувати військових переваг і після цього Росія почала активно використовувати авіацію.

Зараз саме небо дає РФ можливості для атаки, тоді як на землі українська армія може дати їм відсіч.