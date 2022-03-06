Дайте нам засоби ППО, далі ми все зробимо самі – Арахамія

Керівник фракції Слуга народу, один із членів української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News закликав Захід надати Україні засоби протиповітряної оборони (ППО).
Він наголосив, що після цього Україна зможе розібратися з ворогом сама.
Арахамія повідомив, що наша країна почала набувати військових переваг і після цього Росія почала активно використовувати авіацію.
Зараз саме небо дає РФ можливості для атаки, тоді як на землі українська армія може дати їм відсіч.
– Ми впевнені, що дамо їм відсіч і повернемо їх туди, звідки вони почали. Ось чому безпольотна зона така важлива, вона рятує стільки життів. Ми знаємо, що недавні опитування показують, що 70% громадян США підтримують те, що ми повинні зупинити російські літаки. Зробити це можна було б по-різному – не лише надавши гарантії, яких боїться НАТО, але й забезпечивши Україну засобами ППО, щоб ми могли захищатись. Нам не потрібні натовські літаки, дайте нам ракети ППО, і ми самі все зробимо, – закликав Арахамія.