Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский враг ракетами обстрелял винницкий военно-гражданский аэропорт в Гавришевке.

По его словам, ракеты полностью уничтожили аэродром.

— Как только мне доложили о ракетном обстреле по Виннице. Восемь ракет против мирного города. Против нашей доброй, мирной Винницы, которая никогда не угрожала России, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты продолжают разрушать нашу инфраструктуру, нашу жизнь.

– Мы повторяем каждый день: Закройте небо над Украиной! От всех русских ракет, от русской боевой авиации, от всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы – люди! И это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, – решительно заявил президент Зеленский.

Глава государства попросил предоставить Украине самолеты. Но если НАТО и этого не сделает, то, по словам Зеленского, это означает, что Альянс также хочет, чтобы украинцев медленно убивали.

– Это также ответственность политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда, — сказал президент Украины.

По словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, ракеты уничтожили именно военный объект, который находится в Гавришевке. В настоящее время на месте работают спасатели ГСЧС.