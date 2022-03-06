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Факты / Украина

Террористы обстреляли ракетами аэродром в Хмельницкой области, есть раненые

Марта Бондаренко редактор ленты
Террористы обстреляли ракетами аэродром в Хмельницкой области, есть раненые

Сегодня ночью ракетные удары пришлись по аэродрому в Староконстантинове, что в Хмельницкой области.

Об этом на брифинге сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, точное количество ракетных ударов пока неизвестно, но впоследствии предоставят такие данные.

– Несколько ракет удалось сбить. Однако некоторые ракеты попали в аэропорт. Трое раненых, – сказал Гамалий.

Сейчас на месте проводятся спасательные работы, разбирают завалы.

Как рассказал в эфире телеканала Рада Алексей Арестович, упавшие в Староконстантинове ракеты выпустили российские войска с территории Беларуси.

— Это российские войска запускали ракеты по Староконстантинову, Коростеню и Житомиру. Следует понимать, что россияне почти израсходовали крылатые ракеты Калибр. На 90% выстреляли калибрами по территории Украины. У них сейчас остались Искандеры. И они избивают Искандерами. Выстреляли их не больше 30%, поэтому, я думаю, стрелять они с территории Беларуси еще долго будут, – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что белорусские войска и техника не используются для обстрелов территории Украины.

Фото: Getty Images

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