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Факты / Украина

Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных.

“Единственное, на что способны оккупанты — это бомбардировка ракетами мирных украинских городов, в масштабах, которые можно сравнить разве что с самыми жестокими операциями Второй мировой войны”, — отмечают организаторы архива.

Как сообщалось ранее, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт “Русский корабль”. Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.

Также для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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