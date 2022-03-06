В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали украинцам, что делать, если отсутствует мобильная связь.

Для начала следует убедиться, что ваш смартфон исправен. Если он работает, но длительное время нет сети мобильного оператора, это означает, что покрытие отсутствует на определенной территории.

Иногда проблемы могут возникать только с одним оператором мобильной связи. Например, повреждена башня или оборудование. Поэтому следует иметь при себе SIM-карты других операторов с активным счетом.

Что делать людям в отсутствие мобильной связи:

Основной альтернативой сотовой связи является стационарные телефоны. Если у вас или у ваших соседейтакой есть, будет обеспечена бесперебойная связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи.

Если нет доступа к стационарным телефонам, можно попробовать поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т. д. Для этого требуется доступ к Wi-Fi.

При необходимости вызова экстренных служб с помощью мессенджера предварительно надо узнать номера телефонов, по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях. Эту информацию можно найти на официальных сайтах экстренных служб или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

Также мобильные телефоны можно использовать в качестве средств радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон нужно установить специальные мессенджеры, например: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Следует учесть, что здесь общение не будет приватным. Его сможет услышать любой, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. А с другой стороны, вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами частоте или диапазоне) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно.

Радиус действия таких мессенджеров от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку они обычно работают на основе технологии Bluetooth. К примеру, в подвалах расстояние может сократиться до нескольких метров.

Любые мессенджеры нужно скачать заранее и протестировать их работу.

Если нет никакого доступа к сети интернет, в ГСЧС рекомендуют осторожно переместиться в ближайший объект, где может быть стационарный телефон или радиосвязь.

Такими объектами являются здания органов местного самоуправления, почтовые отделения, пожарно-спасательные части, полицейские отделения, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи.

Если планируете эвакуацию, то следует определить точку и время сбора, а также договориться, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь дальше в следующий пункт назначения.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае, если не будет связи.