У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли українцям, що робити, якщо відсутній мобільний зв’язок. Як тоді комунікувати з рідними, або викликати екстрені служби.

Для початку варто впевнитися, що ваш смартфон справний. Якщо він працює, але тривалий час немає мережі вашого мобільного оператора, це означає, що покриття відсутнє на певній території або місцевості.

Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку. Наприклад, пошкоджена вежа чи обладнання. Тому варто мати при собі SIM-карти інших операторів із активним рахунком.

Що робити людям за відсутності мобільного зв’язку:

Основною альтернативою стільниковому (мобільному) зв’язку є стаціонарні телефони. Якщо такий є у вас, або у ваших сусідів, буде забезпечений безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку.

Якщо немає доступу до стаціонарних телефонів можна спробувати підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Для цього потрібен доступ до Wi-Fi.

За необхідності виклику екстрених служб за допомогою месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. Цю інформацію попередньо можливо знайти на офіційних сайтах екстрених служб або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

Також мобільні телефони можна використовувати як засоби радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на смартфон треба встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Слід врахувати, що тут спілкування не буде приватним. Його зможе почути будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. А з іншого боку ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно.

Радіус дії таких месенджерів від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки зазвичай вони працюють на основі технології Bluetooth. Наприклад, у підвалах відстань може скоротитися до кількох метрів.

Варто зазначити, що будь-які месенджери треба завантажити заздалегідь та протестувати їхню роботу.

Якщо ж немає жодного доступу до мережі інтернет у ДСНС рекомендують обережно переміститися до найближчого об’єкту, де може бути стаціонарний телефон, або радіозв’язок.

Такими об’єктами є будівлі органів місцевого самоврядування, поштові відділення, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі.

Якщо плануєте евакуацію, то варто визначити точку та час збору, а також домовитись, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв’язку.