На одинадцятий день війни Росії проти України ворог намагається не втратити наступального потенціалу. Але російські військові мають великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських загарбників, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через обізнаність про реальний стан справ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Українські військові ведуть запеклі бої, щоб утримати визначені рубежі. Агресор, зазнаючи втрат, постійно намагається ухилитися від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Українські захиники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, щоб відбити наступ ударних угруповань збройних сил загарбників, нанести їм максимальних втрат, недопустити їхнього вторгнення в глибину та створити умови для їхнього розгрому.

У східній частині Донецького операційного району основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника. Інші угруповання ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи десантно-штурмових військ зупинили колони ворога, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії. На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку українські військові займаються підготовкою всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – наші захисники обороняють пункти базування, морські порти на Чорному морі. Так, в Миколаївській області вже захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи Збройних сил виконують завдання територіальної оборони, щоб недопустити наступальних дій та диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних сил зосередило зусилля для відбитті ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надали медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.