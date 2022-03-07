Правительство Великобритании выделяет дополнительные $100 млн непосредственно в государственный бюджет Украины для помощи экономике.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

Эти деньги могут быть использованы для выплаты заработной платы в государственном секторе, что позволит продолжать работу важнейших государственных институций, а также для поддержки сферы социальной защиты и пенсий для украинского народа. Грант будет предоставлен через Всемирный банк.

— За время, прошедшее после незаконного и жестокого нападения России, мы видели, как мир встал в знак солидарности с неукротимым народом Украины, — сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Стоит отметить, что Британия уже доставила в Украину предметы первой необходимости и медицинскую помощь.

Также Великобритания призывает других доноров Всемирного банка перечислять свои ресурсы в специальный мультидонорский трастовый фонд именно на поддержку Украины.

Напомним, что в ночь на 6 марта для помощи в борьбе с российскими захватчиками в Украину прибыли ветераны Королевской морской пехоты Британии.