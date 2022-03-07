Уряд Великої Британії виділяє додаткові $100 млн безпосередньо до державного бюджету України для допомоги економіці.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ці гроші можуть бути використані для виплати заробітної плати у державному секторі, що дозволить продовжувати роботу найважливіших державних інституцій, а також задля підтримки сфери соціального захисту та пенсій для українського народу. Грант нададуть через Світовий банк.

– За час, що минув після незаконного та жорстокого нападу Росії, ми бачили, як світ став на знак солідарності з невгамовним народом України, – сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Варто зазначити, що Британія вже доправила в Україну предмети першої необхідності та медичну допомогу.

Також Велика Британія закликає інших донорів Світового банку перераховувати свої ресурси до спеціального мультидонорського трастового фонду саме на підтримку України.

Нагадаємо, що в ніч на 6 березня для допомоги у боротьбі з російськими військами до України прибули ветерани Королівської морської піхоти Британії.