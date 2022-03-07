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Факты / Украина

Должны были идти на Киев: украинские военные разбили войска РФ между Харьковом и Сумами

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Должны были идти на Киев: украинские военные разбили войска РФ между Харьковом и Сумами

Украинские военные разбили между Харьковом и Сумами огромную группировку войск России, которая формировалась и должна была идти на Киев.

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Растворили между Харьковом и Сумами огромную оперативную группировку. Ее сейчас нет. Частично убита, частично переброшена под Харьков и там же остановлена, частично она отошла и зализывает раны. Не нужно бояться. Российская армия не сильная, она просто длинная, – рассказал он.

Алексей Аресович подчеркнул, что оперативные возможности РФ очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов, если не штурмов вообще.

По его словам, за минувшие сутки российские войска практически не продвинулись: в Харьковской области их выбили из Чугуева. Сейчас их бьют под Николаевом, а под Киевом – накрывают артиллерией. Также за 10 дней войска РФ не прошли маленькие пригороды, Бучу и Гостомель.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на 12-й день войны России против Украины интенсивность боевых действий временно снизилась.

Но, по его словам, российские захватчики пытаются сконцентрировать силы для новой волны атак, прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

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