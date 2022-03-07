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Факти / Україна

Мали йти на Київ: українські військові розбили війська РФ між Харковом і Сумами

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Мали йти на Київ: українські військові розбили війська РФ між Харковом і Сумами

Українські військові розбили між Харковом і Сумами величезне угруповання військ Росії, яке формувалося і мало йти на Київ.

Про це в ефірі українського телебачення повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково воно відійшло та зализує рани. Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга, – розповів він.

Олексій Аресович наголосив, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі.

За його словами, за минулу добу російські війська практично не просунулися: на Харківщині їх вибили з Чугуєва. Зараз їх б’ють під Миколаєвом, а під Києвом – накривають артилерією. Також за 10 днів війська РФ не пройшли маленькі передмістя, Бучу та Гостомель.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на 12-й день війни Росії проти України інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася.

Але, за його словами, російські загарбники намагаються сконцентрувати сили для нової хвилі атак, передусім на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

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