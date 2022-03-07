В Черниговской области спасатели в течение суток ликвидировали десять вспыхнувших после обстрелов пожаров.

По состоянию на утро 7 марта спасатели продолжают поиски людей под завалами школы №18 на улице Гагарина.

Под обстрел российских войск также попали школы №19 и №20.

В школе №19, где, к тому же, началось возгорание, травмирован один человек.

Всего за сутки в регионе произошло 12 пожаров. Удалось спасти 13 человек. Трое погибли, двое – травмированы.

С начала военных действий произошло 139 пожаров. 107 из них вызваны обстрелами. Еще одно возгорание произошло по другим причинам, связанным с ведением боевых действий.

В Чернигове ищут людей под завалами здания школы / 7 фотографий

По данным Черниговоблэнерго 7 марта из-за боевых действий без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов области. Восстановительные работы производятся по возможности.

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Источник: Черниговская ОГА, ГСЧС

Фото: Черниговская ОГА, ГСЧС