У Чернігівській області рятувальники протягом доби ліквідували десять пожеж, що спалахнули після обстрілів.
Станом на ранок 7 березня рятувальники продовжують пошуки людей під завалами школи №18, що на вулиці Гагаріна.
Під обстріл російських військ також потрапили школи №19 та №20.
У школі №19, де, до того ж, почалось займання, травмовано одну людину.
Загалом за добу в регіоні сталось 12 пожеж. Вдалося врятувати 13 осіб. Троє загинули, двоє – травмовані.
Із початку військових дій сталось 139 пожеж. 107 з них спричини обстріли. Ще одне займання сталось з інших причин, пов’язаних з веденням бойових дій.
За даними Чернігівобленерго 7 березня через бойові дії без електропостачання залишаються 110 населених пунктів області. Відновлювальні роботи проводяться за можливості.
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Джерело: Чернігівська ОДА, ДСНС
Фото: Чернігівська ОДА, ДСНС