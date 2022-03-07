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Факты / Украина

Военные РФ получили приказ расстреливать женщин и детей – пленный

Валентина Летяк редактор ленты
Російський полонений

Российские военные имеют прямое указание от руководства расстреливать гражданских в Украине, за отказ убивать женщин и детей – расстрел. Об этом рассказал пленный россиянин, подстреленный своими.

По его словам, такой приказ они получили еще в первый день войны в Украине, когда его колонна должна была окружить Харьков.

Во время боя в окрестностях города 24 февраля двое российских солдат хотели помочь раненой женщине. За проявление гуманности коллеги стали стрелять в своих.

Они убили женщину и лейтенанта, а солдата, который на видео, ранили в ноги.

Он выжил только благодаря тому, что его увезла дочь убитой украинки.

Этот военный ВС России является важным свидетелем зверств захватчиков, за которые расплата неизбежна.

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Фото: СБУ

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