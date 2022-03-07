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Факти / Україна

Військові РФ отримали наказ розстрілювати жінок і дітей – полонений

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський полонений

Російські військові мають пряму вказівку від керівництва розстрілювати цивільних громадян в Україні, за відмову вбивати жінок та дітей – розстріл. Про це розповів полонений росіянин, якого підстрелили свої.

За його словами, такий наказ вони отримали ще у перший день війни в Україні, коли його колона мала оточити Харків.

Під час бою на околицях міста 24 лютого двоє російських солдатів хотіли допомогти пораненій жінці. За прояв гуманності колеги почали стріляти в своїх.

Вони вбили жінку та лейтенанта, а солдата, який на відео, поранили в ноги.

Він вижив лише завдяки тому, що його вивезла дочка вбитої українки.

Цей військовий ЗС Росії є важливим свідком звірств загарбників, за які розплата неминуча.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, станом на 7 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей, отримали поранення – 72.

Встановити точні дані про кількість убитих та поранених дітей у Маріуполі та Волновасі Донецької області, а також в Ірпені на Київщині наразі неможливо.

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Фото: СБУ

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