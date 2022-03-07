Российские оккупанты на войну в Украине взяли с собой парадную форму с навесными медалями, но “что-то пошло не так”. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в своем Facebook.

Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении, – пишут в ССО.

Напомним, 6 марта во время короткой контратаки под городом Северодонецк подразделения ВСУ разгромили передовой отряд противника.

Уничтожено было 3 БМП и два автомобиля. Об этом сообщил журналист и воин Юрий Бутусов.

Фото: Минобороны России