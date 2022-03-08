Жители Бучи Киевской области из-за обстрелов российских войск не могут даже похоронить погибших.

Об этом в эфире спецпроекта национальных телеканалов сообщил мэр города Анатолий Федорук.

– Все основные магистрали и улицы в нашем регионе простреливаются врагом. Люди находятся в заложниках, потому что враг не дает в период, когда нет обстрелов, выйти из жилищ. Собаки фактически растягивают тела погибших. Такая у нас ужасная ситуация, – рассказал Анатолий Федорук.

Но, несмотря ни на что, городской глава искренне благодарен гражданам за мужество, выдержку и понимание.

По его словам, Буча и Ворзель живут под регулярными обстрелами войск РФ уже седьмые сутки, тогда как Гостомель остается в заложниках агрессора с самого начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля.

За это время Вооруженным силам Украины удавалось вытеснить войска России, но через сутки они вернулись, еще и окопались.

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Фото: Бучанский городской совет