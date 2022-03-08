Агресор не дає людям поховати загиблих – мер Бучі

Жителі Бучі Київської області через обстріли російських військ не можуть навіть поховати загиблих.

Про це в ефірі спецпроєкту національних телеканалів повідомив мер міста Анатолій Федорук.

– Усі основні магістралі та вулиці в нашому регіоні прострілюються ворогом. Люди перебувають у заручниках, бо ворог не дає в період, коли немає обстрілів, вийти із помешкань. Собаки фактично розтягують тіла загиблих. Отаку маємо жахливу ситуацію, – розповів Анатолій Федорук.

Та попри все, міський голова щиро вдячний громадянам за мужність, витримку та розуміння.

За його словами, Буча та Ворзель живуть під регулярними обстрілами військ РФ сьому добу, тоді як Гостомель залишається в заручниках агресора із самого початку повномасштабного вторгнення – із 24 лютого.

За цей час Збройним силам України вдавалося витіснити війська Росії, але через добу вони повернулися, та ще й окопалися.

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Фото: Бучанська міська рада