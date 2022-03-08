Аплодировали стоя: Зеленский произнес речь перед парламентом Британии

Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Палатой общин парламента Великобритании.

На заседание пригласили также посла Украины в Британии Вадима Пристайко.

Депутаты попросили украинского президента рассказать о том, какова сейчас ситуация в Украине в связи с войной, которую развязала Российская Федерация.

Когда объявили о провозглашении Зеленским речи, парламентарии Великобритании разразились аплодисментами.

Зеленский начал речь с воспоминаний о том, как началась эта война: с того, как ранним утром в Украину полетели крылатые ракеты с территории РФ.

– Мы не начинали эту войну, и мы не хотели этой войны. Но мы не хотим потерять то, что принадлежит нам – нашу независимость и нашу Украину. Так же, как и вы когда-либо не хотели потерять вашу страну, когда нацисты пытались захватить вашу страну, – сказал президент.

Он напомнил, что идут 13-е сутки борьбы.

– Все проснулись – взрослые и дети, вся Украина. С этого момента мы не спим – мы все боремся за нашу страну вместе с нашим войском. За 13 суток боевых действий более 50 детей погибли. Эти дети могли жить, но оккупанты лишили их жизни. Мы страна, которая спасает своих людей, несмотря на то, что мы боремся с одной из величайших армий мира, – подчеркнул он.

Президент Зеленский, цитируя Уильяма Шекспира, подчеркнул, что вопрос для Украины сейчас таков: быть или не быть. И каждый украинец, подчеркивает глава государства, сейчас дает однозначный ответ: да, быть.

– Мы не сдадимся и мы не проигрываем. Мы будем сражаться до конца в воздухе и на земле, мы будем сражаться за нашу землю. Мы будем сражаться в лесах и полях, на берегу и на улицах. Я хотел бы добавить: мы будем бороться на берегах наших рек, в том числе Днепра. И мы будем надеяться на вашу помощь – помощь цивилизованных стран, – сообщил Владимир Зеленский.

Он также рассказал парламентариям Британии о том, как российские захватчики обстреливали города Украины, используя авиацию, артиллерию и ракеты, убивая при этом гражданских и нанося нашей стране значительные разрушения.

– Бомбы, бомбы, бомбы. Бомбы на дома. Бомбы на больницы. И это геноцид, который не сломил нас, а лишь мобилизовал – каждого и каждую. И дал нам ощущение большой правды, – подчеркнул президент.

Он рассказал, что агрессоры РФ обстреляли Бабий Яр в украинской столице, который является местом трагедии Холокоста, где нацисты уничтожили десятки тысяч евреев, военнопленных и ромов во времена Второй мировой войны.

Также он сообщил депутатам, что украинцы в местах активных боевых действий находятся в окружении, им не хватает еды, воды и медикаментов, они отрезаны от тепла и света.

Президент Зеленский обратился к премьер-министру Британии Борису Джонсону с призывом усилить давление санкций на Российскую Федерацию, попросил продолжить помогать нашей стране предоставлением вооружения и попытаться убедить союзников по НАТО в закрытии неба над Украиной.

После его выступления парламент Великобритании вновь встал и аплодировал почти минуту.

Ряд известных британских политиков надели на грудь сине-желтую ленту в знак поддержки Украины.

Тем временем премьер-министр Борис Джонсон надел значок с флагами Украины и Британии.

Джонсон сообщил, что парламентариям его страны со времен Второй мировой не приходилось слушать настолько трогательную речь от руководителей европейской страны.