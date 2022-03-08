Аплодували стоячи: Зеленський виголосив промову перед парламентом Британії

У вівторок, 8 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед Палатою громад парламенту Великої Британії.

На засідання запросили також посла України у Британії Вадима Пристайка.

Депутати попросили українського президента розповісти про те, якою є ситуація в Україні у зв’язку з війною, яку розв’язала Російська Федерація.

Коли повідомили про проголошення Зеленським промови, парламентарі вибухнули оплесками.

Зеленський почав свою заяву зі спогадів про те, як почалася ця війна: з того, як рано вранці в Україну полетіли крилаті ракети з території РФ.

– Ми не розпочинали цю війну, і ми не хотіли цієї війни. Але ми не хочемо втратити те, що належить нам – нашу незалежність та нашу Україну. Так само, як і ви будь-коли не хотіли втратити вашу країну, коли нацисти намагалися захопити вашу країну, – сказав президент.

Він нагадав, що триває 13-та доба боротьби.

– Усі прокинулися – дорослі та діти, вся Україна. З цього моменту ми не спимо – ми всі боремося за нашу країну разом із нашим військом. За 13 діб бойових дій понад 50 дітей загинуло. Ці діти могли жити, але окупанти позбавили їх життя. Ми країна, яка рятує своїх людей, незважаючи на те, що ми боремося з однією з найбільших армій світу, – наголосив він.

Президент Зеленський, цитуючи Вільяма Шекспіра, наголосив, що питання для України зараз таке: бути чи не бути. І кожен українець, наголошує глава держави, зараз дає однозначну відповідь: так, бути.

– Ми не здамося і ми не програємо. Ми боротимемося до кінця в повітрі та на землі, ми боротимемося за нашу землю. Ми боротимемося в лісах та полях, на березі та на вулицях. Я хотів би додати: ми боротимемося на берегах наших річок, зокрема Дніпра. І ми сподіватимемося на вашу допомогу – допомогу цивілізованих країн, – повідомив Володимир Зеленський.

Він також розповів парламентарям Британії про те, як російські загарбники обстрілювали міста України, використовуючи авіацію, артилерію та ракети, вбиваючи при цьому цивільних та завдаючи нашій країні значних руйнацій.

– Бомби, бомби, бомби. Бомби в будинки. Бомби в лікарні. І це геноцид, який не зламав нас, а лише мобілізував кожного і кожну. І дав нам відчуття великої правди, – наголосив президент.

Він розповів, що агресори РФ обстріляли Бабин Яр в українській столиці, який є місцем трагедії Голокосту, де нацисти знищили десятки тисяч євреїв, військовополонених та ромів за часів Другої світової війни.

Також він повідомив депутатам, що українці у місцях активних бойових дій перебувають в оточенні, їм не вистачає їжі, води та медикаментів, вони відрізані від тепла та світла.

Президент Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона із закликом посилити тиск санкцій на Російську Федерацію, попросив продовжити допомагати нашій країні наданням озброєння та спробувати переконати союзників по НАТО у закритті неба над Україною.

Після його виступу парламент Великої Британії знову встав і аплодував майже хвилину.

Низка відомих британських політиків одягла на груди синьо-жовту стрічку на знак підтримки України.

Тим часом прем’єр-міністр Борис Джонсон одягнув значок із прапорами України та Британії.

Джонсон повідомив, що парламентарям його країни з часів Другої світової не доводилося слухати настільки зворушливу промову від керівників європейської країни.