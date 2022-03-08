Как в послевоенные времена: военнопленных РФ привлекут к восстановлению экономики Украины

После войны российские военнопленные будут привлечены к восстановлению украинской экономики.

Об этом вечером 8 марта заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он отметил, что это четкое требование международного права, а именно – Женевской конвенции.

– Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины, — сообщил Евгений Енин.

Женевская конвенция

Женевская конвенция или Конвенция об обращении с военнопленными была принята в далеком 1929 году на дипломатической конференции в Швейцарии.

Кроме дипломатов и юристов десятков стран мира, к созданию конвенции присоединился и Красный Крест.

Статьи 27-34 Конвенции об обращении с военнопленными устанавливают порядок их труда.

Отметим, что многие украинские города, в том числе и Киев, пострадавший в результате немецко-советской войны 1941-45 годов, отстраивали, в частности, и немецкие военнопленные.

Фото: Генштаб ВСУ