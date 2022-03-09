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Факты / Украина

Испуганные дети и раненые взрослые: на Киевщине продолжается организованная эвакуация

Наташа Тарчевська редактор ленты
Испуганные дети и раненые взрослые: на Киевщине продолжается организованная эвакуация

9 марта в Киевской области проходит эвакуация мирных жителей населенных пунктов Буча, Ворзель, Бородянка, Гостомель, Ирпень и других.

Эвакуация пенсионеров, женщин с маленькими детьми проходит под четким сопровождением украинских правоохранителей и силовиков.

Их встречают в Белогородке, что в 26 км от Киева: по состоянию на 16.00 удалось вывезти и спасти около 700-800 человек.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, среди эвакуированных гражданских жителей ранены.

– Это первые люди, приехавшие из оккупированных городов. Забирали людей максимально, сейчас, возможно, будем делать второй круг. Сейчас выехали соответствующие колонны, ждут заезда уже на территории столкновения, ждут согласования. Надеемся, прибудут колонны из всех этих населенных пунктов, – заявил он.

Испуганные дети и раненые взрослые: на Киевщине продолжается организованная эвакуация / 5 фотографий

Андрей Небитов также добавил, что по соображениям безопасности проверяется документы всех эвакуированных лиц. Работники ГСЧС приготовили для спасенных жителей Киевщины все необходимое: горячий чай, сладости и бутерброды.

В автобусах среди эвакуированных – маленькие дети на руках у матерей и бабушек. Преимущественно все они сохраняют спокойствие и улыбаются, однако детям гораздо труднее переживать тяжелый путь без возможности вовремя поесть и отдохнуть.

Фото: Киевская ОГА

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