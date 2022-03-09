9 березня у Київській області проходить організована евакуація мирних мешканців населених пунктів Буча, Ворзель, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та інші.

Евакуація пенсіонерів, жінок з маленькими дітьми відбувається під чітким супроводом українських правоохоронців та силовиків.

Їх зустрічають у Білогородці, що за 26 км від Києва: станом на 16.00 вдалось вивезти і врятувати близько 700-800 людей.

За словами начальника ГУ Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, серед евакуйованих цивільних мешканців є поранені.

– Це перші люди, які приїхали з окупованих міст. Забирали людей максимально, зараз, можливо, будемо робити друге коло. Зараз виїхали відповідні колони, чекають на заїзд уже на території зіткнення, чекають погодження. Сподіваємося, прибудуть колони з усіх цих населених пунктів, – заявив він.

Перелякані діти і поранені дорослі: на Київщині триває організована евакуація / 5 фотографий

Андрій Нєбитов також додав, що з міркувань безпеки здійснюється перевірка документів усіх евакуйованих осіб. Працівники ДСНС приготували для врятованих мешканців Київщини усе необхідне: гарячий чай, солодощі та канапки.

В автобусах серед евакуйованих – маленькі діти на руках у матерів та бабусь. Переважно усі вони зберігають спокій та усміхаються, однак дітям набагато важче переживати важку дорогу без можливості вчасно поїсти та відпочити.

Фото: Київська ОДА