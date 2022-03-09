У Херсоні загарбники затримали понад 400 українців, хочуть запровадити поліцейський режим – Генштаб

На 14-й день війни Росії проти України у Херсоні російські загарбники намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим.

Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Відомо, що саме для цього до Херсонської області ввели підрозділи Росгвардії, які затримують українців.

– У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України, – розповіли у Генштабі.

Українські військові зазначають, що агресор суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв, забезпеченні сухопутного коридору між тимчасово окупованимим Кримом та континентальною частиною Росії.

Російські військові ще 3 березня повністю захопили будівлю Херсонської облдержадміністрації. Відтоді місцеві жителі масово почали виходити на мітинги, закликаючи агресора залишити місто.

На акції протесту херсонці виходять з прапорами України і скандують патріотичні гасла.