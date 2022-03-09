ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Войска РФ открыли огонь во время эвакуации на Киевщине: есть погибший и раненые

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Войска РФ открыли огонь во время эвакуации на Киевщине: есть погибший и раненые

Россия снова пытается сорвать процесс эвакуации мирного населения. Во время вывоза людей из Демидова Киевской области враг открыл огонь.

В результате обстрела полицейский Киевщины, старший сержант Алексей Пономаренко погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены, их доставили в больницу.

– Ради спасения людей Алексей заплатил самую высокую цену – отдал свою жизнь. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать свою Родину, и спасать людей! – заявил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Также в полиции сообщили, что уже удалось эвакуировать 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

9 марта началась эвакуация мирного населения из Бучи, Ворзеля и Ирпеня.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 9 марта с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для новых гуманитарных коридоров из городов Энергодар, Сумы, Мариуполь, Волноваха и Изюм.

Фото: Полиция Киевской области

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка