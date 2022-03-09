Росія знову намагається зірвати процес евакуації мирного населення. Під час вивезення людей з Демидова Київської області ворог відкрив вогонь.

Унаслідок обстрілу поліцейський Київщини, старший сержант Олексій Пономаренко загинув на місці. Ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені, їх доправили до лікарні.

– Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів не зупинить нас. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину, і рятувати людей! – заявив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Також у поліції повідомили, що вже вдалося евакуювати 100 мирних жителів, 30 з яких – діти.

9 березня почалася евакуація мирного населення з Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

Водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для нових гуманітарних коридорів з міст Енергодар, Суми, Маріуполь, Волноваха та Ізюм.

Фото: Поліція Київської області