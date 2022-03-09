Российский враг сегодня активных действий не предпринимал. Паузу использовал для передислокации и пополнения запасов.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты все еще сосредоточены на продвижении по главным направлениям, это: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Но врагу это не удается, ведь он встречает сопротивление Вооруженных сил Украины.

— Вооруженные силы наносят мощный ракетный, артиллерийский и авиационный удар по противнику. Ситуацию контролирует военно-политическое руководство Украины, – подчеркнул Арестович.

Он отмечает, что боевой дух российского противника на очень низком уровне, именно поэтому они предпочитают сдаться ВСУ.

Также украинские специалисты обнаружили, что в России информацию об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины иллюстрируют фото и видеоматериалами своей уничтоженной техники.

– Они подают в таком ракурсе, будто потери несут ВСУ, – сказал Алексей Арестович.

По его словам, потери среди защитников Украины есть, но они в разы меньше, чем у врага.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что наши Вооруженные силы разбили между Харьковом и Сумами огромную группировку войск России, которая формировалась и должна была идти на Киев.

Фото: Оперативное командование Север