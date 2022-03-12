Под Броварами в результате обстрела войск РФ загорелся склад
Российские войска 12 марта в 03.50 обстреляли село Квитневое Броварского района Киевской области.
В результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
К тушению огня от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлечены 20 человек и 4 единицы техники.
Также 12 марта в селе Гоголев Броварского района в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции ООО Шельф. Разрушено здание для охраны. Жертв и пострадавших нет.
Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что на 17-й день войны в Украине наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам и сдерживают наступательную операцию РФ на всех направлениях.
Враг в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике. С начала войны в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, которая действовали на территории нашей страны, потеряла боеспособность.
Вооруженные силы Украины сдерживают массированное наступление российских захватнических войск.
Читайте: Карта боевых действий в Украине