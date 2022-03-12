Март, 12 в 7:59

Российские войска 12 марта в 03.50 обстреляли село Квитневое Броварского района Киевской области.

В результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению огня от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлечены 20 человек и 4 единицы техники.

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Под Броварами в результате обстрела войск РФ загорелся склад / 2 фотографии

Также 12 марта в селе Гоголев Броварского района в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции ООО Шельф. Разрушено здание для охраны. Жертв и пострадавших нет.

Под Броварами в результате обстрела войск РФ загорелся склад / 3 фотографии

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что на 17-й день войны в Украине наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам и сдерживают наступательную операцию РФ на всех направлениях.

Враг в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике. С начала войны в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, которая действовали на территории нашей страны, потеряла боеспособность.

Вооруженные силы Украины сдерживают массированное наступление российских захватнических войск.

Читайте: Карта боевых действий в Украине