Мариуполь сейчас находится на стадии катастрофы, вскоре люди могут начать умирать от голода или обезвоживания.

Об этом сообщил координатор по чрезвычайным ситуациям организации Врачи без границ Алекс Уэйд в интервью журналистам.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается с каждым днем.

— У нас есть сотрудники, сотрудники MSF (Врачи без границ), которые сейчас находятся в Мариуполе, с которыми нам удается поддерживать контакт, хотя с каждым днем поддерживать этот контакт становится все труднее и труднее. Они подтвердили нам, что уже больше недели нет доступа к чистой питьевой воде, — сказал Алекс Уэйд.

Он подтвердил, что население использует снег и дождевую воду, а также взламывает системы отопления, чтобы получить доступ к воде, однако для многих вода и еда уже закончились. Еда осталась только у тех, у кого есть запасы, которые смогли отложить запасы.

— Я думаю, можно сказать, что сейчас мы находимся на стадии катастрофы, — добавил Алекс Уэйд.

По его словам, сотрудники на местах в Мариуполе сообщили, что люди умирают из-за отсутствия доступа к лекарствам.

— На следующем этапе мы увидим людей, которые потенциально могут умереть от обезвоживания и голода или … или будут пытаться бежать из города, пытаясь найти еду и воду, а после умереть от насильственной смерти за пределами города, — сказал он.

Алекс Уэйд добавил, что сейчас в городе царит паническое настроение.

— Сегодня мы общались с сотрудником, который рассказал нам, что люди… забирают трупы своих соседей и хоронят их в своих собственных дворах, просто для того, чтобы их соседи были похоронены и не оставались мертвыми на улицах, — сказал он.

Хотя в субботу в городе должны были появиться коридоры для эвакуации, отсутствие доступной связи мешает усилиям по обеспечению безопасности, сказал координатор Врачей без границ.