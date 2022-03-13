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Факты / Украина

Врачи без границ: Ситуация в Мариуполе — на стадии катастрофы

Илья Нежигай редактор ленты
Маріуполь

Мариуполь сейчас находится на стадии катастрофы, вскоре люди могут начать умирать от голода или обезвоживания.

Об этом сообщил координатор по чрезвычайным ситуациям организации Врачи без границ Алекс Уэйд в интервью журналистам.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается с каждым днем.

— У нас есть сотрудники, сотрудники MSF (Врачи без границ), которые сейчас находятся в Мариуполе, с которыми нам удается поддерживать контакт, хотя с каждым днем поддерживать этот контакт становится все труднее и труднее. Они подтвердили нам, что уже больше недели нет доступа к чистой питьевой воде, — сказал Алекс Уэйд.

Он подтвердил, что население использует снег и дождевую воду, а также взламывает системы отопления, чтобы получить доступ к воде, однако для многих вода и еда уже закончились. Еда осталась только у тех, у кого есть запасы, которые смогли отложить запасы.

— Я думаю, можно сказать, что сейчас мы находимся на стадии катастрофы, — добавил Алекс Уэйд.

По его словам, сотрудники на местах в Мариуполе сообщили, что люди умирают из-за отсутствия доступа к лекарствам.

— На следующем этапе мы увидим людей, которые потенциально могут умереть от обезвоживания и голода или … или будут пытаться бежать из города, пытаясь найти еду и воду, а после умереть от насильственной смерти за пределами города, — сказал он.

Алекс Уэйд добавил, что сейчас в городе царит паническое настроение.

— Сегодня мы общались с сотрудником, который рассказал нам, что люди… забирают трупы своих соседей и хоронят их в своих собственных дворах, просто для того, чтобы их соседи были похоронены и не оставались мертвыми на улицах, — сказал он.

Хотя в субботу в городе должны были появиться коридоры для эвакуации, отсутствие доступной связи мешает усилиям по обеспечению безопасности, сказал координатор Врачей без границ.

— Когда обсуждаются гуманитарные коридоры или безопасный выезд из города, многие люди не информированы и не знают об этом, потому что в городе нет связи. Нет телефонной сети. Нет интернета, — отметил он.

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