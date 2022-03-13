Лікарі без кордонів: Ситуація у Маріуполі – на стадії катастрофи

Маріуполь зараз перебуває на стадії катастрофи, незабаром люди можуть почати вмирати з голоду чи зневоднення.

Про це повідомив координатор з надзвичайних ситуацій організації Лікарі без меж Алекс Вейд в інтерв’ю журналістам.

Він додав, що гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується з кожним днем.

– У нас є співробітники, співробітники MSF (Лікарі без кордонів), які зараз перебувають у Маріуполі, з якими нам вдається підтримувати контакт, хоча з кожним днем ​​підтримувати цей контакт стає дедалі важчим. Вони підтвердили нам, що вже більше тижня немає доступу до чистої питної води, сказав Алекс Уейд.

Він підтвердив, що населення використовує сніг та дощову воду, а також зламує системи опалення, щоб отримати доступ до води, проте для багатьох вода та їжа вже закінчилися. Їжа залишилася тільки в тих, хто має запаси, які змогли відкласти запаси.

– Я думаю, можна сказати, що зараз ми на стадії катастрофи, – додав Алекс Уейд.

За його словами, співробітники на місцях у Маріуполі повідомили, що люди помирають через відсутність доступу до ліків.

– На наступному етапі ми побачимо людей, які потенційно можуть померти від зневоднення та голоду чи… або намагатимуться втекти з міста, намагаючись знайти їжу та воду, а після померти від насильницької смерті за межами міста, – сказав він.

Алекс Уейд додав, що зараз у місті панує панічний настрій.

– Сьогодні ми спілкувалися зі співробітником, який розповів нам, що люди… забирають трупи своїх сусідів та ховають їх у своїх власних дворах, просто для того, щоб їхні сусіди були поховані та не залишалися мертвими на вулицях, – сказав він.

Хоча в суботу в місті мали з’явитися коридори для евакуації, відсутність доступного зв’язку заважає зусиллям щодо безпеки, сказав координатор Лікарів без кордонів.