Более 2 тыс. мариупольцев погибли в результате атак со стороны российских агрессоров

Более 2 тысяч мариупольцев погибли в результате атак со стороны российских агрессоров, город ежедневно вздрагивает от авиаударов РФ.

Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета.

– Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру, – говорится в сообщении.

Там уточнили, что каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть жизнь мирных мариупольцев.

– На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память, – добавили в горсовете.

Там подчеркивают, что именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе.