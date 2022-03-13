Понад 2 тис. маріупольців загинули внаслідок атак з боку російських агресорів

Понад 2 тисячі маріупольців загинули внаслідок атак з боку російських агресорів, місто щодня здригається від авіаударів РФ.

Про це повідомила прес-служба міськради.

– Щодня Маріуполь страждає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь. Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру, – йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що кожне бомбардування завдає страшних руйнувань і забирає головне, що є в життях мирних маріупольців.

– На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак із боку Росії. Вічна їм пам’ять, – додали у міськраді.

Там наголошують, що саме з неба йде найбільша загроза 400 тисячам маріупольців, які зараз заблоковані у місті.