В Мариуполе появилась первая информация о коллаборантах, которые с первых дней войны в Украине активно сотрудничают с путинскими захватчиками.

Предыдущий список предателей обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Среди них — учительница украинского языка, директор детского сада и полицейские. Он также отметил, что речь идет о жителях Мангуша и Мангушского района.

— Каждый факт проверен не менее 4 независимых источников и задокументирован. Это первая партия коллаборантов. Наиболее гадких и опасных. Земля будет гореть у них под ногами, – написал Петр Андрющенко на своей странице в Facebook.

Шиян Оксана

— Учительница украинского языка, заместитель директора по воспитательной работе Мангушской школы №2. Глава ОО “Лига будущих полицейских”. Приспособленка.

Добровольно организовывала встречу русских оккупантов. Вступила в сотрудничество с первого дня временной оккупации. Сегодня на псевдовыборах избрана гауляйтером Мангуша с поддержкой 72%.

Титишов Александр

– Полицейский Мангушского райотдела полиции. Добровольно с первых времен перешел на сторону оккупантов и занимается составлением списков полицейских, военных и активистов с указанием даты начала службы, места службы и возможного местонахождения.

Фактически – это расстрельные списки для зачисток ФСБ, рогвардии и взятия в заложники близких для шантажа тех, кто оставался верен Украине и уничтожает врага.

Трегубенко Елена

Учительница по украинскому языку, директор садика: появился список коллаборантов Мариуполя / 2 фотографии

— Руководитель детского сада Алиса. Тоже по публичной проукраинской позиции – хлеб и соль оккупантам. Еще раз – она вместе с Шиян Оксаной встречала оккупантов, а не после оккупации пошла на сотрудничество.

Даже несмотря на попытку спрятаться за закрытым профилем в Facebook (Елена Алиса Любимова) – мы видим, знаем, находим.

Борлов Владимир

— Руководитель местной ГСЧС. Самостоятельно перешел на сторону оккупантов, обеспечил их медиа сопровождением, продолжает пристальное сотрудничество.

Агитирует и обеспечивает переход спасателей на сторону российских оккупантов. К тому же такая же публичная проукраинская позиция.

Пичахчи Николай

– Полицейский. Добровольно перешел на сторону оккупанта с первых минут оккупации.

Занимается оформлением пропусков и составлением списков неблагонадежных работников местного управления.

Источник: Петр Андрющенко