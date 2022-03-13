В Мариуполе появилась первая информация о коллаборантах, которые с первых дней войны в Украине активно сотрудничают с путинскими захватчиками.
Предыдущий список предателей обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Среди них — учительница украинского языка, директор детского сада и полицейские. Он также отметил, что речь идет о жителях Мангуша и Мангушского района.
— Каждый факт проверен не менее 4 независимых источников и задокументирован. Это первая партия коллаборантов. Наиболее гадких и опасных. Земля будет гореть у них под ногами, – написал Петр Андрющенко на своей странице в Facebook.
Шиян Оксана
— Учительница украинского языка, заместитель директора по воспитательной работе Мангушской школы №2. Глава ОО “Лига будущих полицейских”. Приспособленка.
Добровольно организовывала встречу русских оккупантов. Вступила в сотрудничество с первого дня временной оккупации. Сегодня на псевдовыборах избрана гауляйтером Мангуша с поддержкой 72%.
Титишов Александр
– Полицейский Мангушского райотдела полиции. Добровольно с первых времен перешел на сторону оккупантов и занимается составлением списков полицейских, военных и активистов с указанием даты начала службы, места службы и возможного местонахождения.
Фактически – это расстрельные списки для зачисток ФСБ, рогвардии и взятия в заложники близких для шантажа тех, кто оставался верен Украине и уничтожает врага.
Трегубенко Елена
— Руководитель детского сада Алиса. Тоже по публичной проукраинской позиции – хлеб и соль оккупантам. Еще раз – она вместе с Шиян Оксаной встречала оккупантов, а не после оккупации пошла на сотрудничество.
Даже несмотря на попытку спрятаться за закрытым профилем в Facebook (Елена Алиса Любимова) – мы видим, знаем, находим.
Борлов Владимир
— Руководитель местной ГСЧС. Самостоятельно перешел на сторону оккупантов, обеспечил их медиа сопровождением, продолжает пристальное сотрудничество.
Агитирует и обеспечивает переход спасателей на сторону российских оккупантов. К тому же такая же публичная проукраинская позиция.
Пичахчи Николай
– Полицейский. Добровольно перешел на сторону оккупанта с первых минут оккупации.
Занимается оформлением пропусков и составлением списков неблагонадежных работников местного управления.
Источник: Петр Андрющенко