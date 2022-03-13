Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми украинцам, из которых шесть получили это звание посмертно.

Как следует из соответствующих указов президента, Владимир Зеленский объявил еще более 100 наград для военнослужащих, защищавших отечество от оккупационных войск Российской Федерации.

– За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю, – говорится в начале указа.

Президент присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена “Золотая Звезда”:

Сейчас смотрят

Васичу Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно) Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно) Мрочку Константину Васильевичу – солдату (посмертно) Пархомуку Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно) Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно) Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно)

Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”:

Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени были награждены:

Жука Сергей Владимирович – подполковника Остапенко Олег Владимирович — подполковника

Президент наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

Бондаренко Сергея Николаевича – капитана Боровкова Тараса Игоревича — лейтенанта Булата Ярослава Александровича – старшего лейтенанта Горбун Владислав Вячеславович — капитан Грека Андрея Анатольевича — майора Гречишникова Станислава Сергеевича — лейтенанта Гука Вадима Вячеславовича – старшего лейтенанта Деменко Владислава Витальевича — главного сержанта Зарецкого Дмитрия Евгеньевича — майора Зебницкого Константина Николаевича — майора Котенко Дмитрия Николаевича (посмертно) — лейтенанта Кочерженко Максима Алексеевича — капитана Лиманца Павла Валентиновича – старшего лейтенанта Лобанова Егора Юрьевича (посмертно) – старшего лейтенанта Луцика Павла Александровича – старшего лейтенанта Меженного Станислава Евгеньевича — подполковника Мороза Валерия Николаевича – капитана Николенка Виктора Викторовича — старшего лейтенанта Остапенко Владимира Сергеевича — капитана Пазича Игоря Ивановича — капитана Петрусенко Владислава Викторовича – полковника Поддубняка Александра Андреевича — майора Пороскуна Виктора Викторовича – старшего лейтенанта Прачковского Богдана Руслановича – капитана Продана Виктора Евгеньевича – главного сержанта Прошака Андрея Васильевича – старшего сержанта Рыжука Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта Тарана Артема Юрьевича — лейтенанта Тарасенко Александра Олеговича — старшего лейтенанта Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы Туревича Игоря Игоревича — капитана Чайку Максима Игоревича — майора Черного Николая Викторовича — капитана Чуйко Александра Александровича — капитана Ющенко Алексея Анатольевича – сержанта

Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІ степени:

Калюжного Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта Кинерта Дениса Викторовича — майора Курочка Артема Михайловича – капитана

Указом президента награда орденом За мужество III степени назначена:

Бадиона Богдана Руслановича — матроса Бадюла Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта Безуглого Ивана Ивановича – старшего солдата Ворошилова Дмитрия Алексеевича – старшину 1 статьи Гринчука Дениса Николаевича (посмертно) – солдата Грицаченко Андрея Петровича – старшего сержанта Дичка Петра Григорьевича — солдата Распри Ивана Александровича — старшего сержанта Ильченко Виктора Васильевича (посмертно) – старшего сержанта Калита Сергея Владимировича — старшего солдата Кирейчикова Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата Киселева Егора Сергеевича — матроса Козырина Руслана Денисовича — солдата Кота Владислава Николаевича — старшину 2 статьи Лавренчука Николая Николаевича – старшего сержанта Литвина Александра Владимировича – старшего солдата Мокана Григория Исидоновича — старшего матроса Мороза Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата Москаленко Максима Игоревича — старшего солдата Невмержицкого Руслана Викторовича – матроса Норцова Евгения Юрьевича – младшего сержанта Огиль Ростислава Сергеевича — младшего сержанта Остапюка Василия Николаевича – солдата Пандяка Михаила Николаевича – старшего солдата Пелиха Игоря Петровича — капитана Пышка Святослава Юрьевича (посмертно) – солдата Пивненко Евгения Владимировича — старшего солдата Плахова Руслана Николаевича — штаб-сержанта Погорельчука Александра Сергеевича – старшего солдата Полищук Иванну Владимировну (посмертно) – старшего солдата Улитка Владимира Степановича — старшего солдата Сабадаша Тараса Ивановича – сержанта Савицкого Никиту Игоревича – старшего лейтенанта Семенюка Владимира Руслановича (посмертно) – солдата Скирту Алексея Анатольевича (посмертно) – сержанта Сороку Владимиру Юрьевичу — старшему солдату Теслюка Виталия Дмитриевича (посмертно) — старшего солдата

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.