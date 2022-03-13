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Факти / Україна

Президент вперше в історії присвоїв звання Героя України жінці

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми українцям, з яких шість отримали це звання посмертно.

Як випливає з відповідних указів президента, Володимир Зеленський оголосив ще понад 100 нагород для військовослужбовців, які захищали вітчизну від окупаційних військ Російської Федерації.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю, – йдеться на початку указу.

Президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

  1. Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно)
    Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно)
  2. Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно)
  3. Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно)
  4. Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно)
  5. Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно)

Володимир Зеленський надав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:

  1. Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту
  2. Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня було нагороджено:

  1. Жука Сергія Володимировича — підполковника
  2. Остапенка Олега Володимировича — підполковника

Президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  1. Бондаренка Сергія Миколайовича — капітана
  2. Боровкова Тараса Ігоровича — лейтенанта
  3. Булата Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
  4. Горбаня Владислава Вячеславовича — капітана
  5. Грека Андрія Анатолійовича — майора
  6. Гречишникова Станіслава Сергійовича — лейтенанта
  7. Гука Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
  8. Деменка Владислава Віталійовича — головного сержанта
  9. Зарецького Дмитра Євгенійовича — майора
  10. Зебницького Костянтина Миколайовича — майора
  11. Котенка Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
  12. Кочерженка Максима Олексійовича — капітана
  13. Лиманця Павла Валентиновича — старшого лейтенанта
  14. Лобанова Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  15. Луцика Павла Олександровича — старшого лейтенанта
  16. Меженного Станіслава Євгеновича — підполковника
  17. Мороза Валерія Миколайовича — капітана
  18. Ніколенка Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
  19. Остапенка Володимира Сергійовича — капітана
  20. Пазича Ігоря Івановича — капітана
  21. Петрусенка Владислава Вікторовича — полковника
  22. Піддубняка Олександра Андрійовича — майора
  23. Пороскуна Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
  24. Прачковського Богдана Руслановича — капітана
  25. Продана Віктора Євгенійовича — головного сержанта
  26. Прошака Андрія Васильовича — старшого сержанта
  27. Рижука Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  28. Тарана Артема Юрійовича — лейтенанта
  29. Тарасенка Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
  30. Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
  31. Туревича Ігоря Ігоровича — капітана
  32. Чайку Максима Ігоровича — майора
  33. Чорного Миколу Вікторовича — капітана
  34. Чуйка Олександра Олександровича — капітана
  35. Ющенка Олексія Анатолійовича — сержанта

Володимир Зеленський нагородив орденом За мужність ІІ ступеня:

  1. Калюжного Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  2. Кінерта Дениса Вікторовича — майора
  3. Курочка Артема Михайловича — капітана

Указом президента нагорода орденом За мужність ІІІ ступеня призначена:

  1. Бадіона Богдана Руслановича — матроса
  2. Бадюла Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта
  3. Безуглого Івана Івановича — старшого солдата
  4. Ворошилова Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті
  5. Гринчука Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата
  6. Грицаченка Андрія Петровича — старшого сержанта
  7. Дичка Петра Григоровича — солдата
  8. Зваду Івана Олександровича — старшого сержанта
  9. Ільченка Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
  10. Калітая Сергія Володимировича — старшого солдата
  11. Кирейчикова Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  12. Кисельова Єгора Сергійовича — матроса
  13. Козиріна Руслана Денисовича — солдата
  14. Кота Владислава Миколайовича — старшину 2 статті
  15. Лавренчука Миколу Миколайовича — старшого сержанта
  16. Литвина Олександра Володимировича — старшого солдата
  17. Мокану Григорія Ісидоновича — старшого матроса
  18. Мороза Кирила Володимировича (посмертно) — солдата
  19. Москаленка Максима Ігоровича — старшого солдата
  20. Невмержицького Руслана Вікторовича — матроса
  21. Норцова Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
  22. Огілька Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта
  23. Остапюка Василя Миколайовича — солдата
  24. Пандяка Михайла Миколайовича — старшого солдата
  25. Пелиха Ігоря Петровича — капітана
  26. Пишка Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата
  27. Півненка Євгенія Володимировича — старшого солдата
  28. Плахова Руслана Миколайовича — штаб-сержанта
  29. Погорільчука Олександра Сергійовича — старшого солдата
  30. Поліщук Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата
  31. Равлика Володимира Степановича — старшого солдата
  32. Сабадаша Тараса Івановича — сержанта
  33. Савицького Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта
  34. Семенюка Володимира Руслановича (посмертно) — солдата
  35. Скирту Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
  36. Сороку Володимира Юрійовича — старшого солдата
  37. Теслюка Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдат
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Джерела: Офіс президента, Офіс президента

Фото: Офіс президента

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