Президент вперше в історії присвоїв звання Героя України жінці

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми українцям, з яких шість отримали це звання посмертно.

Як випливає з відповідних указів президента, Володимир Зеленський оголосив ще понад 100 нагород для військовослужбовців, які захищали вітчизну від окупаційних військ Російської Федерації.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю, – йдеться на початку указу.