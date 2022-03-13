Президент вперше в історії присвоїв звання Героя України жінці

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми українцям, з яких шість отримали це звання посмертно.
Як випливає з відповідних указів президента, Володимир Зеленський оголосив ще понад 100 нагород для військовослужбовців, які захищали вітчизну від окупаційних військ Російської Федерації.
– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю, – йдеться на початку указу.
Президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:
- Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно)
Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно)
- Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно)
- Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно)
- Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно)
- Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно)
Володимир Зеленський надав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:
- Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту
- Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня було нагороджено:
- Жука Сергія Володимировича — підполковника
- Остапенка Олега Володимировича — підполковника
Президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
- Бондаренка Сергія Миколайовича — капітана
- Боровкова Тараса Ігоровича — лейтенанта
- Булата Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
- Горбаня Владислава Вячеславовича — капітана
- Грека Андрія Анатолійовича — майора
- Гречишникова Станіслава Сергійовича — лейтенанта
- Гука Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
- Деменка Владислава Віталійовича — головного сержанта
- Зарецького Дмитра Євгенійовича — майора
- Зебницького Костянтина Миколайовича — майора
- Котенка Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
- Кочерженка Максима Олексійовича — капітана
- Лиманця Павла Валентиновича — старшого лейтенанта
- Лобанова Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Луцика Павла Олександровича — старшого лейтенанта
- Меженного Станіслава Євгеновича — підполковника
- Мороза Валерія Миколайовича — капітана
- Ніколенка Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
- Остапенка Володимира Сергійовича — капітана
- Пазича Ігоря Івановича — капітана
- Петрусенка Владислава Вікторовича — полковника
- Піддубняка Олександра Андрійовича — майора
- Пороскуна Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
- Прачковського Богдана Руслановича — капітана
- Продана Віктора Євгенійовича — головного сержанта
- Прошака Андрія Васильовича — старшого сержанта
- Рижука Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Тарана Артема Юрійовича — лейтенанта
- Тарасенка Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
- Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
- Туревича Ігоря Ігоровича — капітана
- Чайку Максима Ігоровича — майора
- Чорного Миколу Вікторовича — капітана
- Чуйка Олександра Олександровича — капітана
- Ющенка Олексія Анатолійовича — сержанта
Володимир Зеленський нагородив орденом За мужність ІІ ступеня:
- Калюжного Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- Кінерта Дениса Вікторовича — майора
- Курочка Артема Михайловича — капітана
Указом президента нагорода орденом За мужність ІІІ ступеня призначена:
- Бадіона Богдана Руслановича — матроса
- Бадюла Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта
- Безуглого Івана Івановича — старшого солдата
- Ворошилова Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті
- Гринчука Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата
- Грицаченка Андрія Петровича — старшого сержанта
- Дичка Петра Григоровича — солдата
- Зваду Івана Олександровича — старшого сержанта
- Ільченка Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- Калітая Сергія Володимировича — старшого солдата
- Кирейчикова Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- Кисельова Єгора Сергійовича — матроса
- Козиріна Руслана Денисовича — солдата
- Кота Владислава Миколайовича — старшину 2 статті
- Лавренчука Миколу Миколайовича — старшого сержанта
- Литвина Олександра Володимировича — старшого солдата
- Мокану Григорія Ісидоновича — старшого матроса
- Мороза Кирила Володимировича (посмертно) — солдата
- Москаленка Максима Ігоровича — старшого солдата
- Невмержицького Руслана Вікторовича — матроса
- Норцова Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
- Огілька Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта
- Остапюка Василя Миколайовича — солдата
- Пандяка Михайла Миколайовича — старшого солдата
- Пелиха Ігоря Петровича — капітана
- Пишка Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата
- Півненка Євгенія Володимировича — старшого солдата
- Плахова Руслана Миколайовича — штаб-сержанта
- Погорільчука Олександра Сергійовича — старшого солдата
- Поліщук Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата
- Равлика Володимира Степановича — старшого солдата
- Сабадаша Тараса Івановича — сержанта
- Савицького Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта
- Семенюка Володимира Руслановича (посмертно) — солдата
- Скирту Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
- Сороку Володимира Юрійовича — старшого солдата
- Теслюка Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдат