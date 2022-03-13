Российские захватчики нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщила пресс-служба КГВА.

Там уточнили, что персонал и подопечных успели эвакуировать заранее.

– Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волны частичные разрушения нанесены и жилому корпусу учреждения, – говорится в сообщении.

В КГВА отдельно подчеркнули, что на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

Сообщается также, что на месте обстрела работают специалисты.