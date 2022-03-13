Російські загарбники завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Про це в неділю, 13 березня, повідомила пресслужба КМДА.

Там уточнили, що персонал та підопічних встигли евакуювати завчасно.

– Один снаряд потрапив до приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд потрапив до приміщення моргу. Внаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань завдано і житловому корпусу установи, – йдеться у повідомленні.

У КМДА окремо наголосили, що на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал було евакуйовано у безпечне місце.

Також повідомляється, що наразі на місці обстрілу працюють спеціалісти.