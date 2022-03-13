У Маріуполі з’явилася перша інформація про колаборантів, які з перших днів війни в Україні активно співпрацюють з путінськими загарбниками.

Попередній список зрадників оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Серед них – вчителька української мови, директорка дитячого садочку та поліцейські. Він також зауважив, що йдеться про мешканців Мангуша та Мангушського району.

– Кожен факт перевірено не менш ніж 4 незалежних джерел та задокументовано. Це – перша партія колаборантів. Найбільш гидотних та й небезпечних. Земля буде горіти в них під ногами, – написав Петро Андрющенко на своїй сторінці у Facebook.

Шиян Оксана

– Вчителька української мови, заступник директора з виховної роботи Мангушської школи №2. Голова ГО “Ліга майбутніх поліцейських”. Пристосуванка.

Добровільно організовувала зустріч російських окупантів. Вступила в співпрацю с першого дня тимчасової окупації. Сьогодні на псевдовиборах обрана гауляйтером Мангуша з підтримкою 72%.

Тітішов Олександр

– Поліцейській Мангушського райвідділу поліції. Добровільно з перших часів перейшов на бік окупантів і займається складанням списків поліцейських, військових та активістів з зазначенням дати початку служби, місця служби та можливого місцезнаходження.

Фактично – це розстрільні списки для зачисток ФСБ, рогвардії та для взяття в заручники близьких задля шантажу тих, хто залишався вірним Україні та нищить ворога.

Трегубенко Олена

Вчителька з української мови, директор дитсадка: з’явився список колаборантів Маріуполя / 2 фотографии

– Керівник дитячого садочку Аліса. Теж за публічною проукраїнською позицією – хліб та сіль окупантам. Ще раз – вона разом з Шиян Оксаною зустрічала окупантів, а не після окупації пішла на співпрацю.

Навіть не зважаючи на спробу сховатись за закритим профілем у Facebook (Елена Аліса Любімова) – ми бачимо, знаємо, знаходимо.

Борлов Володимир

– Керівник місцевої ДСНС. Самостійно перейшов на бік окупантів, забезпечив їх медіа супроводженням, продовжує пильну співпрацю.

Агітує та забезпечує перехід рятувальників на бік російських окупантів. До того – така ж публічна проукраїнська позиція.

Пічахчі Миколай

– Поліцейський. Добровільно перейшов на бік окупанта з перших хвилин окупації.

Займається оформленням пропусків та складанням списків неблагонадійних працівників місцевого врядування.

Джерело: Петро Андрющенко