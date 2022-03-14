ООС, Мариуполь и Николаев: агрессоры определились с точками нападения – Арестович

Агрессоры из Российской Федерации определились с основными направлениями оперативных усилий. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 14 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Ситуация остается контролируемой. ВСУ наносят мощные удары по противнику в зонах его сосредоточения. Сейчас можно сказать, что противник определился с основными направлениями оперативных усилий. Это зона ООС, Мариуполь и Николаев. На Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация более спокойная, – сказал Арестович.

Он уточнил, что часть своих войск враг перебрасывает на север и восток нашей страны – к вышеперечисленным городам.

– Это могло произойти благодаря мужественному сопротивлению жителей Киева и сил обороны столицы, Чернигова, Харькова и Сум. Там противник становится в оборону. Мы наносим по нему удары, и наступательных действий он не совершает, – рассказал советник главы ОП.

По его словам, на протяжении суток отлично отработали наши воздушные силы, которые сбили по меньшей мере 7 летательных аппаратов российских агрессоров: 4 самолета, 2 вертолета, один БПЛА, и крылатые ракеты, количество которых устанавливается.