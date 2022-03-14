ООС, Маріуполь та Миколаїв: агресори визначилися з точками нападу – Арестович

Агресори з Росії визначилися з основними напрямками оперативних зусиль. Про це під час брифінгу у понеділок, 14 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Ситуація залишається контрольованою. ЗСУ завдають потужних ударів по противнику в зонах його зосередження. Тепер можна сказати, що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль. Це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв. На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація спокійніша, – сказав Арестович.

Він уточнив, що частину своїх військ ворог перекидає на північ і схід нашої країни – до перерахованих вище міст.

– Це могло статися завдяки мужньому опору жителів Києва та сил оборони столиці, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає на оборону. Ми завдаємо по ньому ударів, і наступальних дій він не робить, – розповів радник голови ОП.

За його словами, протягом доби чудово відпрацювали наші повітряні сили, які збили щонайменше 7 літальних апаратів російських агресорів: 4 літаки, 2 вертольоти, один БПЛА, та крилаті ракети, кількість яких встановлюється.