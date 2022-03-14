ООС, Маріуполь та Миколаїв: агресори визначилися з точками нападу – Арестович

Агресори з Росії визначилися з основними напрямками оперативних зусиль. Про це під час брифінгу у понеділок, 14 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
– Ситуація залишається контрольованою. ЗСУ завдають потужних ударів по противнику в зонах його зосередження. Тепер можна сказати, що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль. Це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв. На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація спокійніша, – сказав Арестович.
Він уточнив, що частину своїх військ ворог перекидає на північ і схід нашої країни – до перерахованих вище міст.
– Це могло статися завдяки мужньому опору жителів Києва та сил оборони столиці, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає на оборону. Ми завдаємо по ньому ударів, і наступальних дій він не робить, – розповів радник голови ОП.
За його словами, протягом доби чудово відпрацювали наші повітряні сили, які збили щонайменше 7 літальних апаратів російських агресорів: 4 літаки, 2 вертольоти, один БПЛА, та крилаті ракети, кількість яких встановлюється.
– Вночі противник завдав ударів по містах України, до чого ми, на жаль, вже звикли. Але це спроби помститися нам за дуже хорошу роботу наших Повітряних сил, ударних військ та артилерії, які знову завдали ударів у Херсонській області, у зоні ООС та в районі Київської області, – резюмував Олексій Арестович.