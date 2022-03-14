Украинским военным удалось отбросить россиян в Мариуполе Донецкой области и под Изюмом Харьковской области.

Об этом в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил спикер министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– В Мариуполе в одном из локальных боев удалось несколько отбросить россиян и разбить несколько единиц техники. Небольшое контрнаступление украинские военные совершили и под Изюмом, несколько отбросив россиян, – сказал Вадим Денисенко.

По его словам, Изюм – это одно из ключевых направлений для российской армии, потому что это дорога на Донбасс.

В целом в Украине ночь была традиционно сложной. Были слышны взрывы в Харькове.

Под Киевом на западном и юго-западном направлении, до сих пор слышна работа украинской артиллерии.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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