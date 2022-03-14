Украинская сторона готова к тому, что войска Российской Федерации попытаются взять штурмом Одессу.

Об этом в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил спикер министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Одесса для россиян остается одним из важнейших направлений, потому что без нее они не получат сухопутный коридор в Крым, – объясняет Вадим Денисенко.

Именно из-за сложности боев под Николаевом не исключено, что агрессор попытается обойти город с восточной стороны, а с другой стороны, чтобы отвлечь внимание части украинских военных, попытается штурмовать Одессу.

Однако, говорит советник министра МВД, сейчас вряд ли можно говорить о том, что операция состоится в ближайшие дни.

– Теоретически мы понимаем, что войска РФ могут это планировать, потому что стремятся отрезать нас не только от Азовского и Черноморского бассейнов, но и от всех черноморских портов. Но мы к этому готовы, – уверяет Вадим Денисенко.

Напомним, что информацию о том, что российские войска попытаются обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы, 13 марта сообщило Минобороны Великобритании.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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