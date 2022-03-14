С начала полномасштабной войны в Украине, с 24 февраля, жертвами вооруженной агрессии РФ стали уже 90 украинских детей. Еще более 100 получили ранения.

Такие данные обнародовал Офис генерального прокурора по состоянию на утро понедельника, 14 марта.

В результате атак врага больше всего детей пострадало в восьми областях Украины.

– 90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вчера только в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры, которые осуществляли путинские войска, погибли двое детей и еще двое получили ранения.

Враг также разрушает учебные заведения на территории Украины. Так, с 24 февраля из-за бомбардировок и обстрелов войск РФ были повреждены 379 учебных заведений (59 из них разрушены полностью).

Больше всего разрушений получили учебные заведения в Донецкой области (119), Николаевской области (30), Сумской (28), Киевской (35), Херсонской (21) областях. В Киеве разрушены 24 учебных заведения.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку сейчас нет возможности осмотреть места военных преступлений РФ там, где проходят активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Граждан, ставших свидетелями преступлений РФ, призывают фиксировать их и присылать доказательства с помощью ресурса warcrimes.gov.ua.

Накануне в Офисе генпрокурора проинформировали, что в результате агрессии РФ погибли 85 украинских детей, еще почти 100 получили ранения. Таким образом, за сутки жертвами военных преступлений РФ стали еще пять украинских детей.