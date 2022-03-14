Від початку повномасштабної війни в Україні, з 24 лютого, жертвами збройної агресії РФ стали вже 90 українських дітей. Ще понад 100 – дістали поранень.

Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора станом на ранок понеділка, 14 березня.

Унаслідок атак ворога найбільше дітей постраждало у восьми областях України.

– 90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях, – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, вчора лише в Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури, які здійснювали путінські війська, загинуло двоє дітей та ще двоє дістали поранень.

Ворог також руйнує заклади освіти на території України. Так, з 24 лютого через бомбардування та обстріли військ РФ були пошкоджені 379 закладів освіти (59 із них зруйновані повністю).

Найбільше руйнувань зазнали навчальні заклади в Донецькій області (119), Миколаївській області (30), Сумській (28), Київській (35), Херсонській (21) областях. У Києві зруйновані 24 навчальні заклади.

У відомстві зазначили, що ці цифри не є остаточними, оскільки зараз немає можливості оглянути місця воєнних злочинів РФ там, де відбуваються активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Громадян, які стали свідками злочинів РФ, закликають фіксувати їх та надсилати докази за допомогою ресурсу warcrimes.gov.ua.

Напередодні в Офісі генпрокурора поінформували, що внаслідок агресії РФ загинули 85 українських дітей, ще майже 100 дістали поранень. Тож за добу жертвами воєнних злочинів РФ стали ще п’ять українських дітей.