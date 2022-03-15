Члены украинской делегации на переговорах Украины с Россией получают указания напрямую от президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Знаете, в футболе есть выражение: борьба идет на каждом клочке поля. Так вот, на этих переговорах борьба идет за каждое слово, за каждый срок, поэтому они так тяжело продвигаются, — сказал украинский министр.

Он сообщил, что у украинской делегации есть четкое указание защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, что является принципиальной позицией.

Министр также сообщил, что переговорную команду лично инструктируют президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Это очень тяжело, но надо говорить, нужно искать это решение. Мы видим по поведению российской делегации, что они отдают себе отчет, что их военная операция пошла не по плану. Они не ожидали такого санкционного давления со стороны наших партнеров. Это позволяет нам выступать с более сильных позиций, – пояснил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что страны Запада могут усилить давление на Россию, в частности в течение ближайших 24 часов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры 14 марта между Украиной и Российской Федерацией в видеоформате проходят очень сложно.