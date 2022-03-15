Члени української делегації на переговорах України з Росію отримують безпосередньо від президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Знаєте, у футболі є вислів: боротьба точиться на кожному клаптику поля. Так от, на цих переговорах боротьба точиться за кожне слово, за кожен термін, тому вони так важко просуваються, – сказав український міністр.

Він повідомив, що в української делегації є чітка вказівка захищати суверенітет та територіальну цілісність України, що є принциповими позиціями.

Міністр також повідомив, що переговорну команду особисто інструктують президент Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Це дуже важко, але треба говорити, треба шукати це рішення. Ми бачимо за поведінкою російської делегації, що вони усвідомлюють, що їхня військова операція пішла не за планом. Вони не очікували на такий санкційний тиск з боку наших партнерів. Це дозволяє нам виступати з більш сильних позицій, – пояснив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС додав, що країни Заходу можуть посилити тиск на Росію, зокрема, протягом найближчих 24 годин.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори 14 березня між Україною та Російською Федерацією у відеоформаті проходять досить складно.