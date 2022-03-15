Генштаб: сохраняется высокая вероятность провокаций, чтобы втянуть Беларусь в войну

Севернее Киева остается вероятность провокаций со стороны Российской Федерации, чтобы втянуть в войну против Украины Республику Беларусь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ на Харьковском направлении, говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов, производит обстрелы из артиллерии и танков по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.

– На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Республики Беларусь в конфликт, – сообщили военные.

В Генштабе ВСУ также рассказали о действиях врага по разным направлениям:

Украинские военные сообщили, что на Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

В то же время, на Северском направлении враг ведет боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов.

— Активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения с целью подготовки и возобновления наступления в направлении Бровары, — говорится в сообщении.

В ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасов , Недригайлов, Ромны, Талалаевка.

По этому направлению враг также не предпринимает активных наступательных действий. С целью усиления террористических группировок на направлениях на Сумы, Ахтырку, Харьков и Изюм проводит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах. В то же время, существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

— С целью доукомплектования подразделений из состава 6 общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу, — сообщили в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты определенными силами ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

На Авдеевском направлении в районе населенного пункта Каменка, во время проведения разведки боем кафиры понесли значительные потери, вынуждены были отойти.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара.

На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь кафиры прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михаило-Ларино, Ульяновка, Пески, Хорошо, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ