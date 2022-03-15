Генштаб: зберігається висока імовірність провокацій, щоб втягнути Білорусь у війну

На північ від Києва залишається імовірність провокацій з боку Російської Федерації, щоб втягнути у війну проти України Республіку Білорусь.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України. Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів, здійснює обстріли з артилерії та танків по цивільній інфраструктурі та населених пунктах.

– На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт, – повідомили військові.

Новина доповнюється…

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ